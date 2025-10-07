João Palhinha marcou um grande golo que permitiu ao Tottenham empatar com o Wolverhampton e festejou de forma efusiva. Foi o terceiro golo que o médio marcou esta época desde que regressou à Premier League quando o seu máximo, numa temporada, foram de quatro golos. Inserido nos trabalhos da Seleção Nacional, o médio falou dos golos e também dos festejos.

O João já leva três golos marcados está época quando o seu máximo foram quatro. Em todos eles festejou de forma efusiva, alguma explicação?

«Pode ser explicado por não marcar muitos, é verdade que não marco muitos, mas diz muito do que é a emoção do que vai dentro de mim no momento em que consigo realizar um golo. Tenho três golos, mas espero ter mais daqui a uns meses. Estipulei esse objetivo pessoal para esta época, fazer bem mais do que tenho feito nos últimos anos, mas não é um objetivo que estou focado».

«É um sinal do trabalho que tenho vindo a ter e a forma efusiva tem a ver com as emoções que tenho dentro de mim. Obviamente que venho de uma época muito difícil a nível pessoal e talvez tenha festejado de uma maneira mais efusiva pelas muitas coisas que tinha guardadas aqui dentro. Quero dedicar cada momento de sucesso aos meus filhos quando festejo um golo porque é o primeiro pensamento que tenho. Tudo junto, com as emoções à flor na pele, é o que me leva a festejar um momento desses.»