Pedro Neto falou nas ambições da Seleção Nacional numa altura em Portugal prepara-se para estrear na fase de qualificação para o Mundial 2026, com jogos frente à Arménia (sábado) e Hungria (terça-feira):

Venceu o Mundial de Clubes, com que ambições parte para este apuramento?

«Em termos coletivos, estamos focados nestes seis jogos que temos para nos qualificarmos acima de tudo e para demonstrarmos, como demonstrámos na Liga das Nações, que, na minha opinião, somos os melhores. Individualmente, como digo sempre, quero fazer melhor do que o que fiz. Trabalhar mais do que trabalhei e ver o que acontece. Acima de tudo, estar cem por cento focado no meu trabalho para poder ajudar a equipa».

Foi a sua melhor época de sempre, com os títulos na seleção e no Chelsea. Agora também quer ser campeão do Mundo pela seleção? Com que expetativa é que parte para esta fase?

«Se foi a melhor época da carreira, espero que haja ainda melhores. Até agora, acho que sim, foi uma época muito bem conseguida, uma época de muita aprendizagem também. Temos esse sonho, um sonho que é possível. Já disse ao Enzo [Fernández], que é o primeiro jogador do mundo a ser campeão do mundo pela seleção e pelo clube, que também gostava de conseguir esse feito e é um sonho que também tenho. O objetivo é trabalhar duro para conseguir alcançar esse objetivo. Vamos ver…».

Na última qualificação para o Europeu, Portugal foi cem por cento vitorioso e depois venceu a Liga das Nações. Sentem que, como favoritos, é importante voltar a vencer todos os jogos?

«Acho que é uma boa pressão, tal como disse, as grandes seleções não se mostram só nos grandes jogos, mas também neste tipo de apuramentos. Claro que somos favoritos e gostamos de ser favoritos. Estamos aqui para ganhar todos os jogos e jogar à Portugal».