Pedro Neto foi o primeiro porta-voz da Seleção Nacional que se prepara para começar a fase de qualificação para o Mundial 2026, com jogos frente à Arménia e Hungria, mas o internacional português também falou noutros assuntos, como a estreia na Liga do Campeões onde vai voltar a encontrar o Benfica.

Ficaste contente com o sorteio da Champions que colocou o Benfica no caminho do Chelsea?

«Sim, já apanhámos o Benfica no Mundial de Clubes, ainda por cima apanhei o míster Lage que chegou a ser meu treinador [no Wolverhampton]. É sempre um privilégio apanhar uma equipa com a dimensão do Benfica. São esses desafios que um jogador quer, apanhar grandes desafios. Estou muito ansioso por jogar com eles outra vez».

Aos 25 anos vais estrear-te na Liga dos Campeões. É um sonho cumprido? Já pensas na estreia frente ao Bayern Munique?

«Sem dúvida que é um sonho. É um privilégio jogar neste tipo de competições, vai ser a primeira oportunidade, neste momento estou focado na seleção, mas estou ansioso por jogar também nessa competição».

O Pedro joga num grande clube, um clube que contrata muito. Tem sido titular, mas há muita competição. Lida bem com isso?

«Sem dúvida que é sempre bom quando um clube traz bons jogadores que possam ajudar a equipa, mas, acima de tudo, compito contra mim próprio, com trabalho diário. Tento sempre fazer o meu trabalho a cada dia e sei que, se estiver ao meu nível, vou estar mais perto de jogar e demonstrar o meu futebol. Vou focar-me no meu trabalho, depois as decisões competem ao míster».