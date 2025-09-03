Pedro Neto foi o primeiro porta-voz da Seleção Nacional, antes da estreia de Portugal na fase de qualificação para o Mundial 2026, já no sábado, na Arménia, antes de nova deslocação à Hungria, marcada para terça-feira. As primeiras palavras foram para Diogo Jota, mas também para João Félix.

Como é que é voltar aqui sem Diogo Jota?

«Como é óbvio, voltar aqui e não tê-lo aqui presente, são dias difíceis. Sentimos o vazio dele como é óbvio, mas, acima de tudo, vamos usar essa força e um bocadinho dessa raiva para honrá-lo e levar isso para o campo para conquistarmos aquilo que queremos conquistar. Sabemos que ele nos vai dar muita força, seja onde estiver, para conseguirmos os nossos objetivos».

O capitão Cristiano Ronaldo não esteve nas cerimónias fúnebres de Diogo Jota. Esse tema foi falado no balneário? Isso prejudica a imagem de Cristiano como capitão?

«Não. Não sou ninguém para julgar o nosso capitão, ele certamente que teve a sua razão. Terá de perguntar a ele, eu não vou julgar nada sobre esse tipo de comportamentos. Não tenho qualquer comentário».

Futuro de João Félix que agora joga na Arábia Saudita?

«Toda a gente sabe a qualidade que ele tem. Tive o privilégio de trabalhar com ele seis meses, é um jogador inacreditável. Por opção do mister, teve as oportunidades que teve, quando as teve, esteve muito bem. Toda a gente sabe o que é que ele é capaz de fazer, espero que ele agora se consiga afirmar outra vez e jogar o seu futebol. Isso é o mais importante, se o deixarem jogar o seu futebol, ele de certeza absoluta que vai singrar outra vez».

O futuro de Pedro Neto no Chelsea?

«É fazer melhor do que fiz o ano passado e trabalhar ainda mais. Isso é o que tenho em mente».