Rúben Dias, em conferência de imprensa, na antevisão da estreia de Portugal na fase de qualificação para o Mundial 2026, marcada para este sábado, em Yerevan.

Vitinha disse ontem que a conquista da Liga das Nações traz mais responsabilidades. Acha que as outras seleções olham para Portugal ainda com mais respeito?

«Eu diria mais confiança, responsabilidade já temos por todos os jogadores que temos, o nível dos jogadores que temos, o país que representamos a nível futebolístico, portanto, acho que essa responsabilidade já está bem lá em cima por consequência de tudo o que disse agora. Mais confiança sim porque é uma vitória baseada nos nossos conceitos, no nosso trabalho e nas nossas experiências falhadas já com o míster. Foi uma vitória muito importante precisamente por isso, foi um fator de confiança muito importante para todos nós».

Como é que está a sua situação no Manchester City? Pode ter impacto na Seleção Nacional?

«Estou focado na Seleção».

Há jogadores portugueses a jogar no campeonato da Arménia, Hélder Ferreira e David Sualehe? Mantém contacto com eles?

«O Hélder sei que vai ao jogo, fui eu que lhe arranjei bilhete. Mantenho o contato desde outros tempos, temos uma boa relação».