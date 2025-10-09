O árbitro eslovaco Ivan Kruzliak vai arbitrar, no próximo sábado, a receção de Portugal à República da Irlanda, da terceira jornada do Grupo F da fase de qualificação para o Mundial 2026, segundo anunciou esta quinta-feira a UEFA.

No Estádio José Alvalade, Kruzliak, de 41 anos, vai ter como assistentes os compatriotas Branislav Hancko e Jan Pozor, enquanto o neerlandês Clay Ruperti será o videoárbitro.

Será a primeira vez que Kruzliak vai arbitrar a seleção portuguesa, mas já esteve em vários jogos de clubes portugueses nas competições europeias.

Só na temporada de 2023/24, Ivan Kruzliak esteve no empate caseiro do Sporting com os suíços do Young Boys (1-1), no play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa; e também na vitória do Benfica, em casa, diante dos escoceses do Glasgow Rangers (1-0), nos oitavos de final da mesma prova.

Portugal vai receber a República da Irlanda, no sábado, e a Hungria, três dias depois, em dois encontros marcados para o Estádio José Alvalade e que têm início agendado para as 19h45.