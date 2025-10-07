Roberto Martínez conta com todos os jogadores disponíveis para o arranque da preparação para os jogos com a República da Irlanda e com a Hungria, relativos à fase de qualificação para o Mundial 2026, mas este primeiro dia vai ser dedicado essencialmente à recuperação e gestão física dos jogadores.

Todos os jogadores subiram ao relvado, incluindo Nuno Tavares, o último a ser chamado, depois de confirmada a dispensa de João Neves devido a problemas físicos.

Um primeiro treino que vai ser dedicado à recuperação dos jogadores, uma vez que estiveram todos em ação até ao passado fim de semana nos respetivos clubes. Neste cenário, a equipa técnica vai fazer uma gestão praticamente de jogador a jogador, avaliando a condição de cada um para depois gerir o esforço neste primeiro dia de trabalho na Cidade do Futebol.

Portugal vai jogar primeiro com a República da Irlanda, no próximo sábado (19h45), no Estádio de Alvalade, depois com a Hungria, na terça-feira seguinte (19h45), também no estádio do Sporting.

Recordamos que Portugal lidera o Grupo F, com 6 pontos, depois de ter vencido na Arménia (5-0) e na Hungria (3-2).