A seleção portuguesa começa já esta sexta-feira, horas depois de eliminar a Croácia, a preparar o duelo com a Espanha, dos oitavos de final do Mundial 2026, com um dia completamente fechado em Toronto, no Canadá.

Portugal tem um treino agendado para as 11h00 locais (16h00 em Lisboa) no Centennial Park, nos arredores de Toronto, recinto que já tinha sido utilizado antes do duelo com os croatas.

Como é habitual nos dias após os jogos, o treino será completamente fechado à comunicação social, assim como o restante dia da comitiva portuguesa em solo canadiano.

Os jogadores utilizados com a Croácia deverão apenas fazer trabalho de recuperação, enquanto os restantes estarão à disposição do selecionador Roberto Martínez.

Já no sábado, a Seleção Nacional viaja até Dallas e regressa aos Estados Unidos e também ao estado do Texas.

O duelo com a Espanha, dos oitavos de final, está agendado para segunda-feira, em Arlington, nos Estados Unidos, e tem início marcado para as 14h00 locais (20h00 em Lisboa).