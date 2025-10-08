Roberto Martinez voltou a ter todos os jogadores disponíveis no segundo dia do estágio de preparação para os jogos com a República da Irlanda e Hungria, ambos nos Estádio de Alvalade, inseridos na fase de qualificação para o Mundial 2026.

Enquanto o primeiro dia foi mais orientado para a recuperação dos jogadores, esta quarta-feira o grupo começou, desde logo, com trabalho físico, no relvado do campo principal da Cidade do Futebol, sem quaisquer limitações, pelo menos, nos quinze minutos iniciais que a comunicação social teve acesso.

A Seleção Nacional volta a treinar esta quinta-feira, desta vez ao final da tarde, às 18h00, depois de mais uma conferência de imprensa com um jogador ainda a designar.

Recordamos que Portugal defronta primeira a República da Irlanda, no próximo sábado (19h45), e depois a Hungria, na terça-feira seguinte à mesma hora. Já com duas vitórias asseguradas, Portugal lidera o Grupo F que conta ainda com a Arménia.