A Seleção Nacional voltou a subir ao relvado principal da Cidade do Futebol esta quarta-feira para o terceiro treino de preparação para a fase final do Mundial 2026, com os mesmos 23 jogadores da véspera, isto é, faltam apenas os quatro «mosqueteiros do Paris Saint-Germain que só se vão juntar ao grupo no próximo sábado, dia de «teste» frente ao Chile.

Os jogadores começaram por fazer trabalho físico, com recurso a elásticos e corrida, antes da bola entrar na equação, enquanto os quatro guarda-redes fazia trabalho específico junto a uma das balizas.

Nos quinze minutos a que a comunicação social teve acesso, os jogadores fizeram trabalho essencialmente físico, mas pelas barreiras e cones colocados no relvado, podemos antever que também fizeram trabalho tático e exercícios de bola parada.

Recordamos que Nuno Mendes, Vitinha, João Neves e Gonçalo Ramos juntam-se ao grupo no próximo sábado, dia em que Portugal defronta o Chile no Estádio Nacional.

Roberto Martínez vai, depois, fazer mais um teste, no dia 10 de junho, frente à Nigéria, no Estádio Municipal de Leira, antes de viajarem para Miami, no dia 12 de junho.