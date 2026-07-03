Seleção
Há 25 min
Um ano depois, jogadores e staff da Seleção prestam homenagem a Diogo Jota
Tributo foi feito no relvado do Estádio de Toronto após o triunfo sobre a Croácia por 2-1
Tributo foi feito no relvado do Estádio de Toronto após o triunfo sobre a Croácia por 2-1
O Portugal-Croácia jogou-se já na madrugada de 3 de junho em Portugal continental. Foi este o dia em que, há precisamente um ano, Diogo Jota e o irmão André Silva perderam a vida num trágico acidente de automóvel em Espanha.
Após o jogo, que a Seleção Nacional vence por 2-1, jogadores, equipa técnica e restante staff da Seleção prestaram tributo ao internacional português.
No meio do grupo, Cristiano Ronaldo segurou uma camisola com o número 21 de Diogo Jota.
O capitão da Seleção Nacional vestiu inclusive a camisola e deslocou-se à flash interview com ela vestida.
Cristiano Ronaldo com a 21 de Diogo Jota 🥹#sporttvportugal #MUNDIALnaSPORTTV #MundialFIFA2026 #Portugal pic.twitter.com/iICgge0b6t— sport tv (@sporttvportugal) July 3, 2026
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