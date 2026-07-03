O Portugal-Croácia jogou-se já na madrugada de 3 de junho em Portugal continental. Foi este o dia em que, há precisamente um ano, Diogo Jota e o irmão André Silva perderam a vida num trágico acidente de automóvel em Espanha.

Após o jogo, que a Seleção Nacional vence por 2-1, jogadores, equipa técnica e restante staff da Seleção prestaram tributo ao internacional português.

No meio do grupo, Cristiano Ronaldo segurou uma camisola com o número 21 de Diogo Jota.

O capitão da Seleção Nacional vestiu inclusive a camisola e deslocou-se à flash interview com ela vestida.