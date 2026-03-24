A Seleção Nacional já está a caminho do México onde no próximo domingo vai defrontar a seleção azteca no capital do país, num jogo que está inserido na preparação para o Mundial 2026.

Depois de ter treinado esta manhã na Cidade do Futebol, os comandados de Roberto Martínez rumaram ao Aeroporto Humberto Delgado de onde partiram, por volta das 14h30, rumo a Cancún onde ainda vão estagiar antes do referido jogo. A ideia do selecionador é colocar os jogadores a treinar ao nível do mar, em Cancún, para depois jogarem em altitude, no Estádio Azteca, na Cidade do México.

Os jogadores saíram rápido do autocarro, mas Vitinha ainda parou para dar um autógrafo a um adepto.

João Neves e Pedro Gonçalves, que não participaram no treino matinal, viajaram com os restantes 23 jogadores, incluindo já Ricardo Velho, chamado para colmatar a dispensa de Diogo Costa. Um grupo de 25 jogadores que vai ainda contar com o «reforço» Paulinho, também chamado já depois da convocatória original, face à lesão de Rafael Leão, e que vai juntar-se ao grupo já no México, onde joga ao serviço do Toluca.

Depois do jogo com o México, a Seleção Nacional voa para Atalanta, onde vai também defrontar a seleção dos Estados Unidos, na próxima terça-feira [já quarta-feira em Portugal].