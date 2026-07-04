Nélson Semedo, internacional português, comentou a participação de Cabo Verde no Mundial 2026. O defesa, que tem também nacionalidade cabo-verdiana, elogiou os tubarões azuis. Quanto à Seleção Nacional, o ex-Benfica confessou que está a bater à porta da titularidade. Partilhou, também, quem venceria uma corrida entre ele e Nuno Mendes. Deixou ainda uma palavra à comunidade portuguesa em Toronto.

Percurso de Cabo Verde

«Acompanhei o percurso de Cabo Verde e acho que, acima de tudo, independentemente do resultado de ontem, Cabo Verde fez uma grande campanha. Mostrou, como já referi anteriormente, à semelhança de Portugal, que é um país pequeno, mas com uma qualidade enorme. A crença que mostraram neste torneio foi incrível. Fico muito feliz por terem representado o país dessa maneira. Quero dar-lhes os parabéns e agradecer-lhes, acima de tudo.»

Quem ganha uma corrida entre Semedo e Nuno Mendes?

«Ganhava o Nuno, com certeza. Ele é muito rápido, é mais novo também e parece que tem uma botija de oxigénio que nunca acaba. Muitas vezes termina o jogo e eu pergunto-lhe como é que consegue manter aquele rendimento físico. Ouvi-vos há pouco a perguntar-lhe como é que se sentia fisicamente e acho que ele tem mostrado, nos jogos, o quão poderoso é nesse aspeto. Temos de aproveitar isso porque é uma mais-valia para nós.»

Semedo bate à porta da titularidade

«Eu sinto que estou a bater à porta, mas é para ajudar Portugal da forma que for. Se forem dez minutos, meia hora ou noventa minutos, o importante é todos darmos o melhor de nós para que Portugal possa ganhar e continuar nesta competição, chegando o mais longe possível. Temos um grupo muito grande e com muita qualidade. Toda a gente está preparada para jogar. Vimos agora o Gonçalo entrar, jogar pouco tempo, dar tudo e ser determinante para ajudar Portugal. Por isso, o foco é o coletivo e estarmos todos preparados para ajudar a Seleção.»

Mundial tem de ser visto jogo a jogo

«Acho que, para já, o importante é ganhar o jogo. Temos de encarar este Mundial jogo a jogo. Neste momento temos a Espanha. Estamos confiantes, porque sabemos da nossa qualidade. Também sabemos da qualidade do adversário e sabemos aquilo que temos de melhorar. Depois, o jogo decide-se dentro de campo. O importante é fazer um bom jogo, ganhar e depois pensar no seguinte. Temos de manter os pés bem assentes no chão, porque já vimos seleções teoricamente mais pequenas conseguirem grandes resultados nesta competição. Por isso, temos de levar este Mundial jogo a jogo.»

Comunidade portuguesa forte em Toronto

«Sim, tivemos algumas horas para visitar a cidade. Saí com alguns companheiros, divertimo-nos um bocadinho, aproveitámos para apanhar algum ar fresco e conhecer Toronto, porque é a primeira vez que estou aqui. Foi muito bom ver tantos portugueses. Gostava também de destacar a enorme comunidade portuguesa e o apoio que deu à Seleção. Gostei muito de estar em Toronto nestes dias.»