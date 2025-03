Nuno Tavares foi dispensado pela Seleção Nacional, anunciou em comunicado a Federação Portuguesa de Futebol nesta terça-feira.

O lateral esquerdo de 25 anos foi dado como inapto pela Unidade de Saúde e Performance para os jogos dos quartos de final da Liga das Nações, frente à Dinamarca.

O defesa ex-Benfica, que nesta época representa a Lazio, por empréstimo do Arsenal, apresentou-se com limitações físicas e falhou os treinos de segunda e terça-feira, não sendo possível recuperar em tempo útil para a eliminatória.

Nuno Tavares regressa de imediato a Itália, para continuar a recuperação no seu clube.

Recorde-se que o lateral tem apenas uma internacionalização e estreou-se na Seleção pelas mãos de Roberto Martínez, em novembro último, ao jogar os minutos finais do jogo frente à Polónia, no Estádio do Dragão.

Portugal defronta a Dinamarca na quinta-feira, em Copenhaga, e disputa a segunda mão dos quartos de final no domingo, em Alvalade.