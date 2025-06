O lateral-esquerdo Nuno Tavares fica de fora da «final four» da Liga das Nações, sendo o preterido entre os 27 convocados do selecionador Roberto Martínez. A confirmação surgiu na manhã desta segunda-feira, nas listas finais oficiais das seleções que vão disputar a decisão da prova.

Nuno Tavares não surge na lista de jogadores de Portugal no site da UEFA, cujo Comité Executivo confirmou a alteração de 23 para 26 jogadores possíveis de convocar para a «final four», há cerca de duas semanas, devido à «dinâmica do final da temporada» e ao «aumento das atividades durante o verão», em particular o Mundial de Clubes.

Há, porém, ainda, a possibilidade de qualquer alteração devido a lesão ou doença. De resto, Nuno Tavares vai continuar a trabalhar com o grupo na Cidade do Futebol até esta terça-feira, véspera das meias-finais ante a Alemanha e data-limite para alterações na lista.

No site da UEFA já surge a numeração e o estreante Rodrigo Mora (que ainda nem tem fotografia no site do organismo), vai vestir a camisola com o número 24.

Portugal defronta a Alemanha, na quarta-feira, em Munique (20:00).