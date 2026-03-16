Roberto Martínez é homenageado e agradece... a Fernando Santos
Distinção d'O Gaiense ao treinador espanhol pela conquista da Liga das Nações em 2025
Distinção d'O Gaiense ao treinador espanhol pela conquista da Liga das Nações em 2025
Roberto Martínez partilhou os recentes sucessos da Seleção Nacional com o antecessor Fernando Santos e antigos internacionais, ao ser distinguido na gala anual do jornal O Gaiense.
«Sei que nesta sala há muitos antigos jogadores que já são treinadores ou desempenham outras funções. O mister Fernando Santos e todos vocês trabalharam muito para fazer desenvolver o futebol português. Este prémio representa tudo o tem sido construído ao longo dos anos por tanta gente com dedicação, paixão e competência», destacou o atual selecionador.
O treinador espanhol, de 52 anos, foi um dos homenageados na cerimónia realizada em Vila Nova de Gaia, por ter conduzido, em 2025, a seleção portuguesa à conquista da Liga das Nações pela segunda vez, após 2019.
«Quero agradecer profundamente a homenagem. Recebo-a com enorme honra e muito orgulho em nome de jogadores, staff e equipa técnica e da Federação Portuguesa de Futebol (FPF)», prosseguiu, perante uma plateia repleta de figuras da modalidade, incluindo Fernando Santos, vencedor do Euro 2016 e da Liga das Nações de 2019 no comando da seleção nacional.
Além de Roberto Martínez, o jornal O Gaiense distinguiu também Bino Maçães, que conduziu Portugal aos títulos mundial e europeu de sub-17 no ano passado, e atribuiu galardões aos melhores jogadores, treinadores e árbitros dos clubes do concelho de Vila Nova de Gaia na época 2024/25.
«Gostaria de dar os parabéns aos premiados e às pessoas que fazem com que o futebol português cresça continuamente. É um privilégio ser o selecionador de Portugal. Agradeço ao jornal por este momento e a todos pela forma como me têm tratado. Levarei sempre comigo um enorme respeito e admiração por todas as pessoas que fazem parte do futebol português», concluiu Roberto Martínez, em funções desde janeiro de 2023.
A cerimónia incluiu também um tributo póstumo a Jorge Costa, falecido em agosto de 2025, aos 53 anos, com a viúva Estela Rito a agradecer esse reconhecimento do jornal O Gaiense, em nome da família do antigo defesa-central internacional português e diretor do futebol profissional do FC Porto.
«A todos os que partilharam o futebol com ele, desejamos que mantenham a força e continuem a afirmar o vosso talento. Aos que mais recentemente abraçaram o futebol profissional, o nosso desejo sincero é de uma carreira de conquistas e experiências memoráveis. É uma indústria exigente, por vezes ingrata, mas capaz de oferecer alguns dos momentos mais intensos da vida. Quando se sentirem cansados ou esgotados, independentemente da fase, lembrem-se que há um privilégio maior: o de estar vivo», assinalou.