Roberto Martínez partilhou os recentes sucessos da Seleção Nacional com o antecessor Fernando Santos e antigos internacionais, ao ser distinguido na gala anual do jornal O Gaiense.

«Sei que nesta sala há muitos antigos jogadores que já são treinadores ou desempenham outras funções. O mister Fernando Santos e todos vocês trabalharam muito para fazer desenvolver o futebol português. Este prémio representa tudo o tem sido construído ao longo dos anos por tanta gente com dedicação, paixão e competência», destacou o atual selecionador.

O treinador espanhol, de 52 anos, foi um dos homenageados na cerimónia realizada em Vila Nova de Gaia, por ter conduzido, em 2025, a seleção portuguesa à conquista da Liga das Nações pela segunda vez, após 2019.

«Quero agradecer profundamente a homenagem. Recebo-a com enorme honra e muito orgulho em nome de jogadores, staff e equipa técnica e da Federação Portuguesa de Futebol (FPF)», prosseguiu, perante uma plateia repleta de figuras da modalidade, incluindo Fernando Santos, vencedor do Euro 2016 e da Liga das Nações de 2019 no comando da seleção nacional.

Além de Roberto Martínez, o jornal O Gaiense distinguiu também Bino Maçães, que conduziu Portugal aos títulos mundial e europeu de sub-17 no ano passado, e atribuiu galardões aos melhores jogadores, treinadores e árbitros dos clubes do concelho de Vila Nova de Gaia na época 2024/25.

«Gostaria de dar os parabéns aos premiados e às pessoas que fazem com que o futebol português cresça continuamente. É um privilégio ser o selecionador de Portugal. Agradeço ao jornal por este momento e a todos pela forma como me têm tratado. Levarei sempre comigo um enorme respeito e admiração por todas as pessoas que fazem parte do futebol português», concluiu Roberto Martínez, em funções desde janeiro de 2023.

A cerimónia incluiu também um tributo póstumo a Jorge Costa, falecido em agosto de 2025, aos 53 anos, com a viúva Estela Rito a agradecer esse reconhecimento do jornal O Gaiense, em nome da família do antigo defesa-central internacional português e diretor do futebol profissional do FC Porto.

«A todos os que partilharam o futebol com ele, desejamos que mantenham a força e continuem a afirmar o vosso talento. Aos que mais recentemente abraçaram o futebol profissional, o nosso desejo sincero é de uma carreira de conquistas e experiências memoráveis. É uma indústria exigente, por vezes ingrata, mas capaz de oferecer alguns dos momentos mais intensos da vida. Quando se sentirem cansados ou esgotados, independentemente da fase, lembrem-se que há um privilégio maior: o de estar vivo», assinalou.