Pepe volta integrar as opções de Fernando Santos para os próximos jogos com o Qatar e Luxemburgo, mesmo depois do central do FC Porto ter falhado o último jogo da Liga dos Campeões, na passada terça-feira, depois de se ter lesionado no aquecimento para o jogo com o Liverpool. O selecionador garante que a informação que recebeu é que o jogador está «disponível».

«A informação clínica que tenho é que o jogador está disponível, caso contrário não estaria convocado. A informação que recebi é que o Otávio não estará disponível para jogar nos dias 9 e 12, mas os outros sim, estão disponíveis para jogar», destacou o selecionador, recordando que todos os jogadores serão avaliados quando integrarem os trabalhos.

A verdade é que a Seleção Nacional tem poucas soluções para o eixo da defesa. Além de Pepe, estão convocados Ruben Dias e Domingos Duarte, podendo ainda acrescentar-se uma possível adaptação de Danilo Pereira como, aliás, já foi testado nos últimos jogos.

Fernando Santos reconhece o problema. «Vamos ter de resolver. Uns estão lesionados, outros estão agora a começar a jogar, temos os que vêm das seleções mais jovens e, como aconteceu na última jornada, considero que o Danilo é uma opção forte. Optei por manter as minhas escolhas», referiu.