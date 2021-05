Renato Sanches deu as boas-vindas aos novos jogadores do Sporting que estão, agora, a chegar à Seleção Nacional, como foram os casos de Palhinha, Nuno Mendes e Pedro Gonçalves, considerando que é sempre bom ter sangue novo no grupo.

São jogadores muito tranquilos. Falo com eles todos, é sempre importante ter jogadores novos na equipa. Se estão cá é porque merecem. Fizeram uma boa época no Sporting, foram campeões. São bons jogadores e só têm a acrescentar à seleção portuguesa», referiu.

Palhinha é mais entre as muitas opções que Fernando Santos vai ter para gerir o meio-campo de Portugal, mas Renato Sanches diz que pode oferecer algo «diferente». «Acho que o mister já deixou bem clara a qualidade da seleção e sobre o que eu posso fazer de diferente. Aquilo que posso fazer, vocês já sabem. Quero estar numa boa forma física, só assim consigo ajudar a equipa», referiu ainda.