Paulinho foi convocado para a Seleção Nacional, informa a FPF neste domingo, numa nota em que acrescenta também as dispensas de Rodrigo Mora e Rafael Leão por questões físicas.

O ponta-de-lança do Toluca, do México, foi convocado por Roberto Martínez para integrar o grupo de convocados para os jogos de preparação para o Mundial com o México e Estados Unidos, a realizar nos dias 28 e 31 de março, tal como o Maisfutebol avançou em primeira mão na última sexta-feira.

Paulinho, de 33 anos, tem 3 internacionalizações A por Portugal.

O avançado do Toluca (México) junta-se à comitiva portuguesa em Cancún, onde a Seleção irá estagiar antes da partida com o México, no Estádio Azteca, no próximo domingo (29 de março). Três dias depois, Portugal defronta os Estados Unidos, em Atlanta.