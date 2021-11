Paulo Bernardo foi um caso isolado. A Federação Portuguesa de Futebol anunciou esta segunda-feira que todos os jogadores, a equipa técnica e o staff da seleção nacional de sub-21 realizaram uma nova ronda de testes de despistagem à covid-19 e que todos os resultados deram negativo.

A seleção de sub-21 volta a defrontar o Chipre, esta terça-feira (20h15), no Estádio São Luís, em Faro, em mais um jogo relativo à fase de qualificação para o Euro2023.

Rui Jorge, infetado com o novo coronavírus, vai voltar a ficar de fora, tal como já tinha acontecido no primeiro jogo com o Chipre. Portugal não vai poder contar com Paulo Bernardo, que acusou um teste positivo a seguir ao primeiro jogo com o Chipre, tal como André Almeida, companheiro de quarto do jogador do Benfica, que também fica de fora das opções por «exposição».