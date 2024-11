Paulo Futre admitiu que não conseguiu perceber por que razão Roberto Martínez não permitiu que Geovany Quenda batesse o recorde que lhe pertence de jogador mais novo de sempre a representar a Seleção AA de Portugal.

«É muito difícil perceber a decisão do Roberto. Chama o miúdo num jogo que já era "amigável". É difícil perceber. Quando se chama, tem de se meter o miúdo. É difícil entender. Se gostava que ele fosse o herdeiro do meu recorde? Claro que queria. É do Sporting!», disse no programa Super Craques, do V+.

«Eu estava doido para o miúdo entrar. Era uma grande notícia a nível mundial e eu deixava de levar... Estão sempre a ligar-me. Estou a levar com isto há dois meses», brincou.

Fiel ao seu estilo, Paulo Futre mirou depois a câmara e dirigiu-se a Geovany Quenda numa espécie de «carta aberta»: «Menino: vamos para o lado positivo. (...) Ser convocado com 17 anos para esta grande seleção para esta grande seleção com grandes craques é um prémio. (...) Já é uma loucura estares convocados. Por isso, força, campeão! Força e é trabalhar», rematou.