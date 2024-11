Matheus Nunes e Pedro Gonçalves foram dispensados da Seleção Nacional, para os jogos ante Polónia e Croácia, da Liga das Nações, anunciou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), na manhã desta segunda-feira.

Os dois jogadores foram dados como inaptos, depois dos jogos de sábado e domingo, respetivamente, por Manchester City e Sporting.

O selecionador Roberto Martínez chamou, para colmatar as ausências, apenas um jogador: o médio Samuel Costa, do Maiorca.

«Matheus Nunes e Pedro Gonçalves dispensados por lesão. Samuel Costa foi convocado por Roberto Martínez para o duplo confronto com Polónia e Croácia. O médio do Maiorca foi chamado aos trabalhos para colmatar as dispensas de Matheus Nunes e Pedro Gonçalves, ambos lesionados ao serviço dos seus clubes e dados como inaptos pela Unidade de Saúde e Performance da FPF», refere a FPF, em comunicado.

Matheus Nunes foi titular na derrota do Manchester City em Brighton, no sábado, por 2-1, tendo feito os 90 minutos. Pedro Gonçalves volta a ver o azar bater-lhe à porta quando está perto da Seleção: saiu lesionado aos 26 minutos da vitória do Sporting em Braga, por 4-2, na última noite.

Portugal recebe a Polónia na sexta-feira, no Estádio do Dragão (19h45). Dia 18, segunda-feira, visita a Croácia, em Split, num jogo que tem como palco o Estádio Poljud (19h45).

