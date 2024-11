Pedro Neto tem sido um dos principais destaques do Chelsea na presente temporada, especialmente depois do grande golo que marcou frente ao Arsenal, no dérbi de Londres deste domingo.

Em conferência de imprensa na Seleção Nacional, o extremo foi questionado sobre o estado de espírito do colega de equipa e da seleção, João Félix, que no dérbi de Londres voltou a ficar no banco e, mais uma vez, não somou minutos.

«O estado de espírito tem de lhe perguntar a ele. Estou com ele todos os dias e está cada vez melhor. Fiquei muito contente por estar no mesmo clube que ele. É um grande jogador. Mas acho que ele está contente, sobretudo porque agora vem representar o seu país», disse.

De recordar que João Félix não tem sido muito utilizado por Enzo Maresca. Esta época fez apenas 10 jogos, cinco a titular, marcou cinco golos e uma assistência.