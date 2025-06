Declarações de Pedro Neto, à RTP3, após a vitória de Portugal ante a Alemanha, por 2-1, nas meias-finais da Liga das Nações:

[Entrada no jogo:] «Na primeira parte tivemos momentos em que podíamos ter feito o golo em contra-ataque, também tivemos momentos bons com bola. O mister pediu ao intervalo para controlar mais em certos momentos do jogo.»

[Golo sofrido e resposta:] «Na segunda parte sofremos um golo um bocado duvidoso, ainda não tive hipóteses de ver a imagem. Achei um bocado estranho o árbitro ser chamado para ver o VAR e mais tarde voltar à mesma decisão que tinha tomado, depois de o terem avisado. Mas reagimos muito bem. Temos um grupo muito completo, entraram jogadores que ajudaram muito a seleção e é assim que temos de continuar para a final.»

[Confiança no jogo:] «Acima de tudo temos confiança em nós. Mesmo sofrendo o golo, a equipa mostrou ainda mais caráter e mais crer. Conseguimos estar em cima do jogo e controlar ainda mais. Acabámos por fazer dois golos e podíamos ter feito o terceiro e estamos muito contentes.»

[Espanha ou França na final:] «Venha quem vier.»