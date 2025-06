O presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença, disse esta quarta-feira, após a vitória de Portugal ante a Alemanha, por 2-1, que «não há resposta nenhuma a dar» em relação à condição do selecionador Roberto Martínez no cargo.

«Não estamos em ponto nenhum, Roberto Martínez está a fazer o seu trabalho na descrição, na tranquilidade. O grupo dá estas respostas, a jogar em Munique, na Alemanha. Uma vitória extraordinária e não há resposta nenhuma a dar», disse Proença, em declarações à RTP3, após o encontro, insistindo que Martínez está «a fazer o seu trabalho», em resposta sobre se a continuidade do selecionador estaria dependente do resultado na Liga das Nações.

«Neste momento, Martínez está a fazer o seu trabalho, com esta qualidade e ninguém pode pôr isto em causa. Não há nada para comentar, há um trabalho para ser praticado. As coisas estão definidas e este é o caminho que vamos seguir, com este nível de jogadores e com alegrias para os portugueses. Nós, como dirigentes, somos simplificadores deste trabalho e temos de dar condições para que os portugueses possam estar satisfeitos e domingo cá estaremos», disse Proença, sem preferências quanto ao adversário na final, que pode ser Espanha ou França.