O presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença, não confirmou que Jorge Jesus vai ser o próximo selecionador, mas deixou claro que o «perfil» do novo selecionador tem «de ser o de alguém que conheça muito bem o futebol português».

O dirigente falou na manhã desta quarta-feira, pelas 06h42, aos jornalistas, no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, cerca de meia-hora após a chegada do avião que transportou a Seleção de regresso a Portugal, após o Mundial 2026.

«O perfil do novo treinador tem de ser consentâneo com a realidade do futebol português. Onde a nossa seleção entra é para ganhar, tínhamos colocado a fasquia aí e o perfil do novo treinador tem de ser o de alguém que conheça muito bem o futebol português, que se identifique com esta dinâmica de vitória da FPF e da nossa Seleção, é esse perfil que vamos procurar e vamos encontrar uma solução que queremos, nos próximos dias, apresentar. Neste momento há várias hipóteses, o perfil está definido e ainda hoje mesmo irei para a Cidade do Futebol para tratar pessoalmente desse dossier e espero que, até ao final da semana, tenhamos novidades concretas e objetivas, porque temos já uma Liga das Nações para preparar, na qual queremos ter a fasquia de ganhar, temos um Europeu, depois um Mundial em Portugal, em que seremos coorganizadores [ndr: com Espanha e Marrocos, em 2030]. A nossa ambição é imensa e não queremos abdicar, com esta qualidade de jogadores», referiu Proença.

O dirigente voltou a reconhecer, depois de uma primeira mensagem através das redes sociais, que Portugal não foi até onde era pretendido no Mundial 2026.

«Inicia-se agora um novo ciclo na FPF e na nova seleção, um ciclo de vitória que queremos que aconteça. Tínhamos a noção das expectativas do povo português, este Campeonato do Mundo ficou muito aquém do que pretendíamos. Tínhamos a plena consciência quando assumimos a FPF de que esta também não era a nossa opção. Assumimo-la, reconhecemos, demos todas as condições a esta direção técnica e agora cabe-nos dar uma resposta quanto antes para que isso possa acontecer», disse, numa primeira intervenção.

Questionado ainda sobre o caso com Duarte Gomes em torno da arbitragem, Proença respondeu assim: «Estamos muito focados no que são os grandes objetivos desta geração de jogadores. Neste momento temos presidente do Conselho de Arbitragem, sabem que sim, estamos preocupados com o que se passa, mas neste momento a nossa prioridade também é dar resposta à nossa ambição da Seleção A e, obviamente, esses assuntos serão todos tratados», apontou.