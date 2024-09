Roberto Martínez, selecionador nacional, em declarações aos jornalistas após o Portugal-Croácia (2-1) no Estádio da Luz:

[Valores do Pepe. Que legado deixa no dia em que foi homenageado?]

«Foi uma honra trabalhar com Pepe no seu quinto Europeu. Deixou valores de equipa. Vou falar de resiliência, de exemplo, de intensidade defensiva, dar tudo até ao fim e de companheirismo. Os valores que deixámos nos últimos 20 minutos foram os valores do Pepe. Queremos deixá-lo orgulhoso porque a homenagem ao Pepe foi especial e acho que ele está muito orgulhoso do que fizemos nos últimos 20 minutos e pela qualidade que mostrámos durante o jogo.»

[Optou por Gonçalo Inácio de início com Rúben Dias. A escolha teve a ver com o adversário ou o jogador do Sporting parte na frente para ser o substituto de Pepe?]

«Todos os jogadores têm um fim, mas o importante é deixarem um legado. E nem todos os jogadores podem deixar um legado como o do Pepe. O Gonçalo Inácio e o António Silva são hoje melhores jogadores por terem partilhado balneário no Europeu.

O Gonçalo foi importante na primeira parte pelo que fez com bola. Ter pé esquerdo dá um equilíbrio melhor, mas nos últimos 20 minutos precisávamos de outra energia defensivamente. O António fez isso muito bem. São ambos importantes.

O Rúben Dias tem uma liderança e uma importância muito elevada para nós. Acreditamos no António e no Gonçalo. Seria também muito bom ver o Renato [Veiga] no relvado. Temos muitos jogadores para poder ver no futuro.»