A seleção portuguesa vai entrar no Europeu de sub-21 a defrontar a Geórgia, equipa que joga em casa a fase final que começa no dia 21 de junho.

Por muitos apontada como a seleção mais acessível de um grupo que tem também os Países Baixos, campeões em 2006 e 2007, e a Bélgica, o jogador português do Almeria recusa essa ideia e revela a seriedade com que o grupo encara a partida.

«Estamos preparados para a melhor Geórgia possível. É um adversário tão bom como os outros do grupo. A Geórgia é a melhor seleção do mundo, porque preparamos isso com a maior seriedade possível. Não controlamos se pode jogar este ou aquele, apenas pensamos no nosso trabalho e na humildade como grupo», declarou o médio.

«Sabemos que a margem de erro será muito pequena. Como equipa, temos de cuidar de todos os detalhes e ser o mais perfeitos possível», disse ainda, recordando que a Geórgia conta com Kvaratshkelia, uma das grandes figuras do título italiano conquistado pelo Nápoles.

De referir que no treino desta segunda-feira, Francisco Conceição, que na véspera fez apenas trabalho de ginásio, já subiu ao relvado da Cidade do Futebol com os restantes colegas, mas ainda trabalha de forma condicionada, enquanto Fábio Vieira se mantém ausente da concentração, à qual se junta quarta-feira.