Além de Ricardo Velho e Samú Costa, também Tomás Araújo está em estreia absoluta nos convocados da Seleção. O defesa do Benfica estava integrado nos trabalhos dos sub-21, mas foi escolhido por Roberto Martínez para ocupar a vaga deixada por Gonçalo Inácio, riscado por lesão.

Na temporada passada, Tomás Araújo, vindo de uma época emprestado ao Gil Vicente, foi suplente no Benfica, mas, ainda assim, realizou vinte jogos. Já esta temporada, logo na pré-época, começou a titular, porém, Roger Schmidt tirou-o do onze à quarta jornada. Com a chegada de Bruno Lage, o central de 21 anos jogou na lateral-direita, face à lesão de Bah, contudo, tanto frente ao Atlético de Madrid como na Madeira ultrapassou António Silva na hierarquia e jogou ao lado de Otamendi no eixo central da defesa.

Agora, impõe-se, portanto, avaliar em que forma chega Tomás Araújo à seleção nacional, ele que já era apontado a este estatuto desde bem cedo na formação.

Martínez convocou António Silva, Rúben Dias, Gonçalo Inácio e Renato Veiga para a função de central neste duplo compromisso da Liga das Nações, diante de Polónia e Escócia. O Maisfutebol, à boleia dos dados do SofaScore, foi comparar o desempenho de Tomás Araújo com este quarteto convocado.

Desde logo, o central do Benfica destaca-se em dois pontos: é o jogador com mais desarmes por jogo e aquele que ganha mais duelos aéreos. No primeiro capítulo, Tomás Araújo fica claramente à frente dos restantes. O defesa encarnado tem uma média de 2.83 desarmes por jogo, enquanto o segundo melhor (António Silva) tem 1.57. Nos duelos aéreos, o registo é mais equilibrado, mas Tomás Araújo, com 68.2% destas disputas ganhas, fica à frente de Rúben Dias (65.4%) e dos outros companheiros de posição.

Quanto ao global de duelos ganhos, Tomás Araújo só perde para António Silva (64.5% contra 66.7%). No capítulo de dribles defendidos, apenas Rúben Dias se superioriza ao central agora chamado por Martínez.

Por outro lado, Tomás Araújo, dos cinco centrais, é aquele que tem o pior registo de interceções por jogo. Quanto aos alívios, é o terceiro com a média mais alta.

Já na nota geral do SofaScore, o defesa de 22 anos, com uma pontuação de 7.15, fica apenas à frente de Rúben Dias (7.05). António Silva, com um registo de 7.29, é o melhor classificado.

Tomás Araújo e Rúben Dias são os únicos que ainda não somaram qualquer golo ou assistências esta temporada, ao passo que os restantes têm todos um golo e outra assistência.

A avaliar apenas pelos dados estatísticos, Tomás Araújo aparenta ter reunidas todas as condições para integrar a Seleção e, em alguns aspetos, até está em melhor forma do que os colegas.

Importa, contudo, ter em consideração diversas variáveis. Desde logo, Tomás Araújo é o jogador deste lote com menos jogos. Além disso, cada jogador desempenha uma determinada função na respetiva equipa (por exemplo, Gonçalo Inácio joga na esquerda numa linha de três e Renato Veiga atua maioritariamente como lateral-esquerdo).

Resta perceber se Martínez vai apostar no central do Benfica já nesta dupla jornada ou se a estreia ainda terá de esperar.