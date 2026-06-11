Portugal prepara-se para participar em mais uma fase final do Mundial e Cristiano Ronaldo vai disputar o sexto da sua carreira, depois de 2006, 2010, 2014, 2018 e 2022.

A seleção nacional realizou dois jogos de preparação, frente ao Chile e à Nigéria, e o capitão luso não esteve ao nível a que habituou os amantes do futebol. Mas vamos às estatísticas de Ronaldo nos dois encontros, segundo dados do SofaScore, parceiro do Maisfutebol.

Na partida frente ao Chile, que marcou a sua estreia no Estádio Nacional do Jamor, jogou 45 minutos e efetuou três disparos à baliza, apenas um enquadrado. Além disso, o capitão perdeu a posse de bola em três ocasiões. Foi apanhado uma vez em fora de jogo e fez cinco passes com sucesso (em oito possíveis). A pontuação final foi de 6.4 em dez, um rating pouco positivo.

Já no encontro desta quarta-feira diante da Nigéria, o jogador de 41 anos esteve em campo 65 minutos e rematou quatro vezes, mas nenhum dos tiros foi enquadrado. Contudo, dado que mais salta à vista é o das grandes oportunidades falhadas.

O avançado do Al Nassr dispôs de três ocasiões claras de golo... e desperdiçou as três, sem sequer ter acertado na direção da baliza.

A juntar a isto, Ronaldo perdeu a posse de bola em quatro ocasiões e foi apanhado uma vez em posição irregular.

O destaque - pela positiva - da atuação do avançado foi o passe (17/18 passes completos), tendo dado à equipa soluções de ligação, que permitiram, em certos momentos, prolongar a posse de bola.

A nota final foi ainda mais baixa do que tinha acontecido diante do Chile: 6.2 em dez, a pior pontuação de todos os jogadores portugueses.

Em suma, o desempenho do cinco vezes Bola de Ouro nas partidas de preparação revelou uma enorme falta de eficácia e até pouco envolvimento no jogo, tendo em conta que foi o jogador mais utilizado diante da Nigéria.

Cristiano Ronaldo chega ao Mundial, aos 41 anos, com duas exibições muito abaixo do nível que já apresentou pela Seleção. A menos de uma semana da estreia com a RD Congo, teremos motivos de preocupação?