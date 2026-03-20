Selecao
Há 31 min
A reação de Horta à convocatória: «Estou feliz por estar contente»
Diego Rodrigues «pede» que a camisola 7 da Seleção seja entregue ao capitão do Sp. Braga
AC
Diego Rodrigues «pede» que a camisola 7 da Seleção seja entregue ao capitão do Sp. Braga
AC
Ricardo Horta esteve bem atento à conferência de imprensa desta sexta-feira, em que Roberto Martínez anunciou os convocados da Seleção para os jogos com Estados Unidos (29 de março) e México (1 de abril).
Após o treino do Sporting de Braga, o avançado assistiu ao anúncio dos convocados através de um telemóvel e foi saudado pelos companheiros de equipa que estavam no local.
«Estou feliz por estar contente», brincou o capitão dos bracarenses, enquanto Diego Rodrigues até pediu a camisola sete para o colega, dada a ausência de Cristiano Ronaldo.
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