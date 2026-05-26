Bom prenúncio para Portugal?

Com o Mundial 2026 à porta, fazem-se prognósticos, apostas e palpites… e do Brasil chega um particularmente especial, a apontar Portugal como campeão do mundo, numa final ibérica ante Espanha.

O brasileiro Michael Bruno, também conhecido por “Vidente das Copas”, diz que a Seleção Nacional vai conquistar o título, numa previsão que pode encontrar otimismo nos prognósticos que fez para 2010, 2014 e 2018, ao acertar, respetivamente, nos títulos mundiais de Espanha, Alemanha e França.

«Desde 2022 que já anuncio a próxima seleção campeã. Desde então, tenho afirmado que Portugal será o campeão do mundo», referiu, citado pelo GloboEsporte, notando que, além de Portugal, as seleções de França, Espanha, Inglaterra, Argentina e Brasil serão os principais elencos na competição.

Efetivamente, em 2022, e também ao GloboEsporte, o “Vidente das Copas” já tinha dado Portugal como o campeão para 2026. «Terá uma equipa jovem, entrosada e mais competitiva em 2026. Até lá, a economia de Portugal destacar-se-á na Europa, atrelada às políticas públicas do governo português. Eles vão estar empenhados em mostrar o potencial de Portugal ao mundo, elevando o futebol à máxima potência e transformando-se numa referência para as próximas gerações», referiu, ainda antes do Mundial 2022.

O brasileiro, que por outro lado falhou o seu palpite para 2022 ao ter dado o Brasil como campeão do mundo no Qatar, não se mostra otimista com a equipa do seu país. E aponta a Neymar.

«Eu não acredito que Neymar esteja a 100 por cento para jogar neste Mundial. E, se jogar, mais uma vez, a seleção cairá antes das meias-finais, porque a equipa vai atuar em função dele, repetindo o erro tático de 2022», notou.

Já quanto à atual campeã do mundo, a Argentina, Michael Bruno perspetiva uma eliminação nos quartos de final, mas deixa a sua projeção dependente do emparelhamento após a fase de grupos.