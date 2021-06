Afinal, Cristiano Ronaldo ainda está a dois golos do recorde de Ali Daei? Oficialmente o português já igualou o recorde de melhor marcador de seleções, ao chegar aos 109 golos com o «bis» à seleção francesa, na última jornada da fase de grupos do Euro 2020, mas agora o antigo avançado iraniano vem dizer que marcou mais dois golos (ainda que desvalorize essa questão).

«Eu já esperava que o Cristiano batesse o meu recorde. Na verdade fiz 111 golos, mas isso já não importa. Pela forma como joga Cristiano, pelo nível que apresenta, estou certo que marcará muitos mais», afirmou Ali Daei, em entrevista ao jornal espanhol AS.

Ali Daei e Cristiano Ronaldo “trocaram mensagens” nas redes sociais, logo depois de ter sido igualado o recorde, e o iraniano não poupa elogios ao português.

«Ele merece alcançar este recorde. Ser batido por um jogador como ele é outro recorde para mim. É um orgulho», afirmou.

«O Cristiano é muito humilde por referir-se a mim como um ídolo. Estou muito agradecido», acrescentou.

Questionado sobre os jogadores iranianos mais talentosos da atualidade, Ali Daei destacou o portista Mehdi Taremi, para além de Sardar Azmoun, do Zenit.