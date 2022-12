Yassine Bono foi o grande herói marroquino no dia em que a seleção magrebina fez história ao tornar-se na primeira equipa africana nas meias-finais de um Mundial.

O guarda-redes fez várias intervenções difíceis, a negar o golo de Portugal, e voltou a ser a principal figura da seleção que está a ser a grande surpresa do Campeonato do Mundo.

No fim, porém, após a festa com os companheiros, Bono viveu um dos momentos que lhe deve ter dado mais gozo: partilhar o relvado onde antes conseguira fazer história com o filho, com quem esteve a brincar.

