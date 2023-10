O árbitro grego Tasos Sidiropoulos foi o designado para dirigir o Portugal-Eslováquia, jogo de qualificação para o Euro 2024, anunciou a UEFA, na manhã desta terça-feira.

Sidiropoulos, de 44 anos, vai ter como assistentes os compatriotas Polychronis Kostaras e Lazaros Dimitriadis. O quarto árbitro é Ioannis Papadopoulos.

O encontro entre Portugal e Eslováquia realiza-se no Estádio do Dragão, no Porto, a partir das 19h45 de sexta-feira, 13 de outubro.

A seleção orientada por Roberto Martínez é líder do grupo J, com 18 pontos ao fim de seis jornadas, seguida da Eslováquia com 13 pontos, do Luxemburgo com dez, da Bósnia com seis, da Islândia com seis e do Liechtenstein (zero pontos).