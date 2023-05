Roberto Martínez visitou, este domingo, a seleção de sub-17 que se encontra em estágio para o Campeonato Europa da categoria.



O selecionador de Portugal fez questão de cumprimentar um por um todos os jogadores e staff e fez um pequeno discurso para todos. O espanhol frisou que não há várias seleções nacionais, mas «só uma equipa» e deixou um conselho para a prova que se vai disputar na Hungria.



«Uma coisa muito importante: somos uma só equipa. Vocês são muito importantes para o futuro da nossa seleção. Este é um momento único para criar vitórias e trabalhar duro. Olho sempre para duas coisas. Uma delas é a vitória coletiva. Vocês e a equipa técnica vão trabalhar muito para ganhar ao adversário. Mas para mim a vitória mais importante é a vitória individual. Como podes fazer algo importante para melhor a equipa? Às vezes com um treino ou uma conversa... há aspetos importantes para ganhar não contra o adversário, mas contra vocês próprios. É preciso melhorar como jogador e como pessoa. Se forem melhores pessoas, colegas e pessoas, é uma vitória importante para o mister. Preciso de ver uma vitória individual de todos. Desfrutem, estou muito orgulhoso. Boa sorte», disse na conversa que manteve com o grupo.



A seleção nacional sub-17, orientada por Filipe Ramos, tem estreia marcada no Europeu para o dia 17 de maio frente à congénere da Alemanha.