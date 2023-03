João Palhinha, em declarações na zona mista, criticou os adeptos que assobiaram João Mário, na partida entre Portugal e o Liechtenstein.

«É muito triste ver os assobios ao João Mário. Enquanto colega e amigo dele, não gosto de ver isso dentro do campo. Temos de nos meter no lugar da outra pessoa e respeitar as decisões que cada futebolista toma. O João Mário é um ser-humano fantástico e um profissional exemplar. As pessoas que o assobiaram devem refletir e perceber se é essa a imagem que querem deixar aos filhos que estavam ao lado. Porque no futuro serão eles e temos de pensar no legado que queremos deixar às gerações futuras.»