Bruno Fernandes admite que o facto de o Mundial de 2022 se realizar a meio da época é mais positivo para os jogadores do que quando acontece no final de épocas desgastantes.

O médio da seleção nacional diz que se nota que os jogadores estão mais frescos e que isso se nota no seu rendimento.

«Até estava a falar com João Pinto antes da conferência e a dizer que os jogos estão a ser mais intensos do que é normal no final da época. Os jogadores estão na fase do ano em que a forma física é a melhor. Toda a gente quer dar o bocadinho extra e chegar aqui a meio da época, facilita estarmos muito bem para jogar melhor», defendeu na antevisão ao jogo com o Gana.

Caso defronte a seleção africana, o médio do Manchester United vai chegar às 50 internacionalizações e foi questionado sobre se o grupo que vai atacar este Mundial é o melhor que já teve na seleção e… contornou a pergunta.

«O grupo mais forte é sempre o que ganha porque é o que fica lembrado. Por isso, o de 2016 foi o mais forte», respondeu, antes de enaltecer a importância do momento.

«A minha responsabilidade é enorme, seja com 50, ou 100 internacionalizações. Todos crescemos a ver estes momentos, a sonhar com Mundiais e os que conseguimos concretizar, temos de estar muito felizes e tentar fazer com que os portugueses fiquem contentes também», rematou.