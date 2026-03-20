Rafael Leão vai falhar o jogo entre o Milan e o Torino, referente à 30.ª jornada da Serie A, devido a problemas físicos. Segundo o jornal italiano Corriere dello Sport, o avançado português sofreu uma recaída de um desconforto no adutor durante o treino desta sexta-feira, tendo ficado de fora das opções de Allegri.

De acordo com a mesma fonte, o clube rossonero deverá ainda submeter Leão a exames nas próximas horas para avaliar a gravidade da lesão.

Ora, a situação levanta também dúvidas na Seleção Nacional, orientada por Roberto Martínez, uma vez que o jogador integra a convocatória para os particulares frente a México e Estados Unidos. De recordar que esta não é a primeira baixa para Martínez, dado que já não vai poder contar com Rodrigo Mora, a contas com uma lesão muscular.

Esta temporada, Rafael Leão realizou 24 jogos ao serviço do Milan, tendo apontado dez golos e duas assistências.