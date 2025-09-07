O árbitro belga Erik Lambrechts vai dirigir o jogo entre Hungria e Portugal, a contar para a segunda jornada do Grupo F de qualificação europeia para o Mundial2026.

Lambrechts, de 40 anos, é árbitro internacional desde 2014, mas vai pela primeira vez apitar um encontro da seleção portuguesa.

Em Budapeste, o juiz nascido em Leuven vai ter como auxiliares os compatriotas Jo de Weirdt e Kevin Monteny e o também belga Jasper Vergoote como quarto arbitro, segundo divulgou este domingo a UEFA.

O Hungria-Portugal está agendado para as 19h45 (portuguesas) na próxima terça-feira, na Puskás Arena.

Na estreia na qualificação, a seleção lusa foi à Arménia golear por 5-0, enquanto os húngaros empataram (2-2) na Irlanda.