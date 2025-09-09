Depois da goleada (5-0) na Arménia, a Seleção joga com a Hungria esta terça-feira, em Budapeste, no segundo encontro da fase de qualificação para o Mundial de 2026.

É esperado que o selecionador Roberto Martínez faça poucas alterações, mas Bernardo Silva, que na véspera compareceu à conferência de imprensa, deverá ser titular, ao contrário do que aconteceu no jogo de sábado, em Erevan.

Quem está fora da partida é Francisco Conceição, dispensado por Martínez devido a problemas musculares.

A Seleção entra em campo nos Puskás Aréna, às 19h45, num jogo que poderá acompanhar AO MINUTO no Maisfutebol.

Portugal está na liderança do Grupo F, com três pontos, mais dois do que Hungria e Irlanda, que empataram na primeira jornada. A Arménia segue no último lugar, sem qualquer ponto.

Confira, na galeria associada, o onze provável de Portugal para defrontar a Arménia