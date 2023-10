O selecionador nacional Roberto Martínez fez quatro mudanças no onze inicial para o jogo desta noite, com a Bósnia-Herzegovina.

Relativamente à partida no Estádio do Dragão, diante da Eslováquia, saem António Silva, João Palhinha, Bernardo Silva e Gonçalo Ramos. Em sentido contrário, Danilo Pereira, Gonçalo Inácio, João Félix e Otávio entram para o onze.

O Bósnia-Portugal, da oitava jornada do Grupo J de apuramento para o Euro 2024, tem apito inicial marcado para as 19h45. Siga o jogo AO MINUTO no Maisfutebol!

ONZE DE PORTUGAL: Diogo Costa; Diogo Dalot, Rúben Dias, Gonçalo Inácio, João Cancelo; Danilo, Otávio, Bruno Fernandes; Rafael Leão, João Félix e Cristiano Ronaldo.

ONZE DA BÓSNIA: Sehic; Dedic, Barisic, Hadzikadunic, Kolasinac; Cimirot, Pjanic, Stevanovic, Rahmanovic, Demirovic e Dzeko.