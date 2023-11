* Por Tomás Brito

Bruno Fernandes, em declarações na zona mista, após o encontro entre Portugal e Islândia (2-0), jogo referente à qualificação para o Euro 2024, no Estádio José Alvalade:

[Objetivo alcançado, 10 jogos 10 vitórias, agora já estão na história do nosso futebol e agora?]

«Agora é olhar para a frente e perceber que nem tudo foi um mar de rosas, nem tudo foi perfeito. Há coisas a melhorar e se queremos chegar ao Europeu e fazer aquilo que todos sabemos que queremos fazer, que é chegar até ao fim da competição. Há coisas a melhorar, há pequenos detalhes que temos de melhorar e temos também, ainda em março, mais uma convocatória para meter essas ideias do treinador já em jogo de preparação para o Europeu. Cabe a nós começar a entender que o Europeu será uma competição diferente daquilo que é a qualificação, não pela qualidade das equipas, mas porque é uma competição que basicamente é a eliminar e dói mais.»

[Há sempre aquele dilema que é: candidatos ou favoritos? Somos candidatos ou favoritos?]

«Somos candidatos como todas as seleções que lá estarão. Isto de favoritos não ganha jogos, por isso prefiro ser candidato do que favorito. Chegar lá, fazer o nosso trabalho, pensar jogo a jogo. Será complicado porque todas as equipas têm qualidade, hoje em dia já não existem seleções mais fracas ou as ditas ‘muito mais fracas’. Todas elas têm bons treinadores, bons jogadores, mesmo as seleções que há uns anos não conseguiam competir, começam a criar problemas. Por isso há que ter a noção que será um Europeu muito difícil, independentemente de quem encontrarmos já no sorteio dia 2.»