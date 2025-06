Decorria o minuto 88 quando Cristiano Ronaldo deixou a final da Liga das Nações, dando lugar a Gonçalo Ramos. Antes de cruzar a linha lateral, o avançado entregou a braçadeira a Bruno Fernandes. Como é habitual, esta hierarquia é definida pelo total de internacionalização pela Seleção A.

Naturalmente, Cristiano Ronaldo permanece no topo desta lista, com 221 internacionalização e 138 golos – máximo que continua a crescer. Na “vice-liderança” entre os habituais internacionais continua Bernardo Silva, com 102 internacionalizações. Todavia, o criativo deixou a final aos 74 minutos.

Por isso, a braçadeira partiu para o braço de Bruno Fernandes, que cumpriu a 80.ª internacionalização, descolando de Nuno Gomes e do guarda-redes Ricardo, e igualando Vítor Baía, William Carvalho e Ricardo Quaresma.

Assim, Bruno Fernandes fica a um jogo do total de João Vieira Pinto.

Face à convocatória para as meias-finais e final da Liga das Nações, Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva e Bruno Fernandes são seguidos por Rúben Dias (68 internacionalizações), Rúben Neves (58), Diogo Jota (49), João Félix (46) e Nélson Semedo (44).

Quanto à lista total, João Moutinho (146), Pepe (141), Luís Figo (127), Nani (112), Fernando Couto (110) e Rui Patrício (108) separam Cristiano Ronaldo de Bernardo Silva. Já entre o jogador do Man City e Bruno Fernandes estão Bruno Alves (96), Rui Costa (94), Ricardo Carvalho (89), Pauleta (88), Simão Sabrosa (85) e João Vieira Pinto (81).

De resto, importa salientar que, na noite de domingo, Rúben Neves descolou de Petit, Coluna e de Hugo Almeida. Por sua vez, João Félix igualou António Simões, deixando José Augusto, Ricardo Sá Pinto e Rui Jorge para trás.

A Seleção Nacional regressa à ação a 6 de setembro, quando visitar a Arménia, no arranque da qualificação para o Mundial 2026.