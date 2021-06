Declarações do futebolista de Portugal, Bruno Fernandes, à RTP3, após a vitória por 4-0 ante Israel, no último jogo de preparação para o Euro 2020. Bruno marcou dois golos:

«O mais importante é continuar a ganhar rotinas, foi um ano diferente, as vezes que cá estivemos foi praticamente só jogar. Era difícil treinar. Isto foi mais um jogo de preparação para criar rotinas, para fazer o que saber.»

«Foi bem conseguido a nível de resultado, a nível de jogo acho que tivemos bons momentos. O resultado não era o mais importante, como não foi no último jogo. Importante é perceber o que está bem, o que está mal.»

«Grupo da morte é difícil dizer. No último Europeu se calhar tínhamos um grupo considerado menos forte e foi difícil passar. Todas as equipas são difíceis. O individual pode ajudar, mas só com a ajuda do grupo e temos de encontrar o nosso nós.»

[Marcar em Alvalade:] «Sabe bem, toda a gente sabe a ligação que tenho ao clube, ao estádio, tenho boas memórias e ficou mais uma boa memória, desta vez com a camisola da seleção.»