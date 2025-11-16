Declarações do futebolista Carlos Forbs na zona mista, no Estádio do Dragão, após a goleada por 9-1 ante a Arménia, no jogo que confirmou o apuramento para o Mundial 2026 e coincidiu com a primeira internacionalização A do extremo do Club Brugge. Forbs entrou na segunda parte, aos 56 minutos, tendo sofrido a falta para penálti que ditou o 7-1 apontado por Bruno Fernandes:

Jogo:

«Estivemos muito bem e foi uma vitória merecida.»

Estreia na Seleção principal:

«É um dia especial, que nunca mais vou esquecer. No lance da grande penalidade sobre mim, sabia que ia ser o Bruno [Fernandes] a marcar, ele estava a um golo de fazer o hat-trick, o que veio a conseguir. Nunca seria eu.»

Camisola 7 utilizada, na ausência de Ronaldo:

«Sabemos que [ndr: o sete] é um número de peso, é o número do Cristiano Ronaldo, mas entrei em campo focado apenas em fazer o meu trabalho. Não tive tempo para pensar em mais nada.»

Sobre a convocatória para a Seleção A:

«Foi uma surpresa para mim e para a minha família, fiquei muito feliz. Foi tudo muito rápido para mim, mas foi uma semana incrível para mim e adorei estar nesta família. Agora é continuar a trabalhar, passo a passo e logo se vê [se dá para ir ao Mundial 2026].»

Sobre o que pode fazer Portugal no Mundial 2026:

«Portugal é, sem dúvida, sempre favorito num mundial de futebol.»

Regressa a Portugal na próxima semana para o Sporting-Club Brugge (26 novembro):

«Vai ser um jogo importante, espero que a minha equipa ganhe e vai ser um bom jogo.»