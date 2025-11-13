A UEFA já divulgou a lista oficial de convocados de Portugal para o encontro desta quinta-feira frente à Irlanda. Já se conhecem os números com que os jogadores portugueses irão entrar em campo.

Bruno Fernandes é ausência no jogo em Dublin, por conta de castigo. A camisola número oito da seleção nacional, por isso, encontrava-se disponível e foi atribuída a Carlos Forbs, a grande novidade da convocatória de Roberto Martínez.

Outra novidade nas opções do selecionador nacional para o jogo desta quinta-feira é João Carvalho. O guarda-redes que atua no Sporting de Braga substitui José Sá, que falha o primeiro jogo desta dupla jornada de qualificação para o Mundial de 2026 devido ao falecimento do avô. Ainda que seja pouco provável a estreia pela equipa principal, o jovem de 21 anos vestirá o número 12, habitualmente utilizado por José Sá.

Em relação ao último jogo, diante da Hungria, verificam-se outras alterações nos números das camisolas, resultado do regresso de jogadores que tinham estado ausentes na convocatória de outubro. Gonçalo Inácio (14), João Cancelo (20), João Neves (15) e Rafael Leão (17) recuperam os habituais números.

Assim, Francisco Conceição vai vestir a camisola 19 e Matheus Nunes a 18, depois de, nos últimos encontros, terem jogado com os números de João Cancelo e João Neves, respetivamente.