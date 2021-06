Cristiano Ronaldo bateu dois recordes e ficou mais perto dos 109 golos do iraniano Ali Daei, depois do jogo com a Hungria, o primeiro de Portugal no Euro 2020.

O capitão da seleção portuguesa bateu uma marca mal pisou o relvado: tornou-se no primeiro jogador da história a participar em cinco Campeonatos da Europa.

Ora, os golos à Hungria fazem com que Cristiano também tenha agora onze golos em Europeus. Deixa para trás o francês Michel Platini (9).

Mais do que isso, o bis aos húngaros elevou para 106 os golos de Ronaldo pela seleção. Está a três do recorde absoluto de Ali Daei (109).

Os dois golos de Cristiano Ronaldo fazem do camisola 7 nacional um dos melhores marcadores do Euro2020 a par de Lukaku e Schik.

Refira-se que o primeiro golo de Cristiano Ronaldo pela seleção foi, precisamento, num Europeu: o de 2004, frente à Grécia, no jogo inaugural do torneio.