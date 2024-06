Declarações de Danilo, jogador da seleção nacional, na zona mista do Estádio Municipal de Aveiro, após a vitória por 3-0 ante a República da Irlanda, no último jogo de preparação para o Euro 2024:

[Queixas na parte final:] «Foi um susto, uma entrada que acho que foi um bocado maldosa do avançado, mas depois vi que era só mesmo pancada.»

[Se a vitória motiva:] «Motivados no sentido em que vamos para o Europeu com uma vitória. É sempre importante, depois do jogo que fizemos contra a Croácia, menos positivo no que tinha vindo a ser as nossas prestações. Esse jogo serviu para analisarmos, para aprendermos, para tirar boas ilações. Este vai ser a mesma coisa, num contexto diferente, mais positivo. Conseguimos dominar o jogo, defensiva e ofensivamente.»

[Se é possível renovar o título, depois do de 2016:] «Acho que temos todos os ingredientes para poder renovar o título, mas não basta talento, temos de acreditar, ser um grupo coeso, batalhador e confiar uns nos outros. Somos 26, toda a gente vai estar disponível para dar o seu máximo.»

[Jogo:] «Este jogo e o jogo contra a Croácia são diferentes, a Croácia é mais técnica, este jogo foi mais físico, ensina-nos que temos de estar adaptados a qualquer tipo de jogo.»

[Ronaldo e os dois golos que marcou:] «Serve de motivação para a equipa e para ele, que chegou esta semana e com pouco trabalho conseguiu estar disponível para este jogo e fazer 90 minutos, é de realçar isso. Estamos a falar do melhor jogador do mundo e este jogo e estes dois golos elevam mais o ânimo.»

[Se é bom contar com Ronaldo:] «Sim, sem dúvida.»