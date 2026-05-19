Face aos convocados para o Mundial 2022, no Qatar, 11 jogadores constaram na lista de Fernando Santos, mas não de Roberto Martínez. Além de Rui Patrício e Pepe, que terminaram a carreira em 2025 e 2024, também Ricardo Horta, André Silva, Otávio, João Mário, William Carvalho, Danilo Pereira, João Palhinha, António Silva e Raphaël Guerreiro foram descartados.

Em sentido oposto, Roberto Martínez promoveu as estreias de Ricardo Velho, Rui Silva, Gonçalo Inácio, Tomás Araújo, Renato Veiga, Samú Costa, João Neves, Trincão, Francisco Conceição e Pedro Neto.

Portugal integra o Grupo K, com Uzbequistão, República Democrática do Congo e Colômbia.

A Seleção joga nos Estados Unidos contra Rep. Democrática do Congo, Uzbequistão e Colômbia a 17 de junho (18h), 23 de junho (18h) e 28 de junho (00h30), respetivamente.