De 2022 para 2026: Roberto Martínez descarta 11 e promove 10 estreias
De Ricardo Horta a Palhinha, selecionador nacional vinca mudança de era na Seleção
De Ricardo Horta a Palhinha, selecionador nacional vinca mudança de era na Seleção
Face aos convocados para o Mundial 2022, no Qatar, 11 jogadores constaram na lista de Fernando Santos, mas não de Roberto Martínez. Além de Rui Patrício e Pepe, que terminaram a carreira em 2025 e 2024, também Ricardo Horta, André Silva, Otávio, João Mário, William Carvalho, Danilo Pereira, João Palhinha, António Silva e Raphaël Guerreiro foram descartados.
Em sentido oposto, Roberto Martínez promoveu as estreias de Ricardo Velho, Rui Silva, Gonçalo Inácio, Tomás Araújo, Renato Veiga, Samú Costa, João Neves, Trincão, Francisco Conceição e Pedro Neto.
Portugal integra o Grupo K, com Uzbequistão, República Democrática do Congo e Colômbia.
A Seleção joga nos Estados Unidos contra Rep. Democrática do Congo, Uzbequistão e Colômbia a 17 de junho (18h), 23 de junho (18h) e 28 de junho (00h30), respetivamente.